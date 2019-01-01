Трамп собирается встретить Новый год в Белом доме в ожидании демократов

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что встретит Новый год в Белом доме.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такое решение он принял, по его словам, чтобы быть готовым к восстановлению работы правительства, которая была прекращена из-за отсутствия согласия с демократами в конгрессе по бюджету.

"Они (демократы) могут приходить в Белый дом прямо сейчас. Я принял решение провести Рождество в Белом доме, я встречаю Новый год в Белом доме", - сказал Трамп в интервью телеканалу.

Трамп утром предновогоднего дня из овального кабинета призвал демократов выйти из отпуска и проголосовать по бюджету, что могло бы положить конец приостановке работы примерно четверти федеральных ведомств.