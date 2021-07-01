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Трамп собирается участвовать в следующих выборах

Трамп собирается участвовать в следующих выборах Бывший президент США Дональд Трамп уже принял решение о том, будет ли он участвовать в предстоящих в 2024 году в США выборах главы государства
Другие страны
1 июля 2021 г. 08:31
Трамп собирается участвовать в следующих выборах
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп уже принял решение о том, будет ли он участвовать в предстоящих в 2024 году в США выборах главы государства.

Как передает Report, с таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News.

На вопрос журналиста о том, принял ли он решение на этот счет, Трамп ответил: "Да". Он не привел каких-либо подробностей.

В апреле Трамп выразил уверенность в том, что на выборах главы государства в США в 2024 году победу одержит кандидат от республиканцев. В марте экс-президент заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь претендовать на пост главы Белого дома.

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Версия на английском языке Donald Trump may seek to regain White House in 2024
Версия на азербайджанском языке Donald Tramp növbəti prezident seçkilərində iştiraka hazırlaşır

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