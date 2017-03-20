Трамп собирается сократить налогообложение компаний США

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Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В США собираются понизить налоги на прибыль компаний. Как сообщает Report, об этом заявил президент страны Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Мы собираемся сократить налоги. Также собираемся сократить налоги для всего бизнеса и среднего класса", — заявил Трамп.

Он также добавил, что планируется понижение и процентной ставки для компаний до 15–20%. Трамп подчеркнул, что такое сокращение будет самым большим со времен президента Рональда Рейгана.