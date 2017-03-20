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    Трамп собирается сократить налогообложение компаний США

    Трамп: Собираемся сократить налоги для всего бизнеса и среднего класса© Courtesy İmage

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/  В США собираются понизить налоги на прибыль компаний. Как сообщает Report, об  этом  заявил  президент страны Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

    "Мы собираемся сократить налоги. Также собираемся сократить налоги для всего бизнеса и среднего класса", —  заявил Трамп.

    Он также добавил, что планируется понижение и процентной ставки для компаний до 15–20%. Трамп подчеркнул, что такое сокращение будет самым большим со времен президента Рональда Рейгана.

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