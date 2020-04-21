​Трамп собирается приостановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп объявил 21 апреля, что в связи с пандемией нового коронавируса он намерен временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!", - отметил Трамп.

Других подробностей президент США не привел.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 786 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 42 тыс. человек.