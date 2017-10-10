Трамп собирается посетить границу с КНДР

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Республику Корея (РК) в начале ноября может посетить демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в конце сентября Белый дом направил в Южную Корею делегацию, которая подобрала место для "специальной миссии" американского лидера. "Они выбирали между Пханмунджомом и другим пограничным пунктом поблизости", - рассказал агентству Yonhap источник. При этом он допустил, что Трамп может посетить и приграничные острова в Желтом море Ёнпхёндо и Пэннёндо.

Агентство предполагает, что во время своего первого посещения Корейского полуострова Трамп захочет послать сигнал КНДР не только словом, но и делом. "Трамп, наверняка, сделает что-то подобное, потому его помощники и делают соответствующие приготовления", - цитирует агентство Yonhap источник в министерстве обороны РК.

Дальневосточное турне президента США начнется 2 ноября. Трамп планирует посетить Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины.