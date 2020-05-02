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Трамп собирается побеседовать с иностранными лидерами на выходных

​Трамп собирается побеседовать с иностранными лидерами на выходных

Президент США Дональд Трамп планирует провести в эти выходные дни переговоры с иностранными лидерами.

Как передает Report, об этом на брифинге для журналистов 1 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Это будет рабочий уик-энд. Он будет беседовать с главами государств", - сказала про Трампа официальный представитель Белого дома. Она не уточнила, с кем именно из зарубежных коллег намерен контактировать глава администрации США.

В ближайшие часы Трамп отбудет из Белого дома в загородную резиденцию американских лидеров Кэмп-Дэвид, которая расположена в живописном местечке у подножия гор Катоктин в штате Мэриленд сравнительно недалеко от Вашингтона. Предполагается, что выходные он проведет там.

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