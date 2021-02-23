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Трамп собирается объявить о своем возвращении в политику

Трамп собирается объявить о своем возвращении в политику Бывший президент США Дональд Трамп может объявить о своем возвращении в политику в качестве "предполагаемого кандидата на пост главы государства от республиканцев в 2024 году"
Другие страны
23 февраля 2021 г. 01:40
Трамп собирается объявить о своем возвращении в политику
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп может объявить о своем возвращении в политику в качестве "предполагаемого кандидата на пост главы государства от республиканцев в 2024 году".

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на союзников Трампа.

По данным издания, на этой неделе советники Трампа встретятся с ним в Мар-а-Лаго, чтобы спланировать следующие политические шаги. Они отмечают, что первая речь политика после ухода с поста президента «станет демонстрацией силы». В своем обращении политик якобы будет настаивать на том, что несмотря на потерю Twitter и Овального кабинета, он все еще отвечает за происходящее в стране.

Его советники также утверждают, что власть Трампа в Республиканской партии в настоящее время глубже и шире, чем когда-либо.

"Трамп фактически является Республиканской партией", - заявил старший советник Трампа Джейсон Миллер.

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