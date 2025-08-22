Трамп снова пригрозил РФ санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями российскому коллеге Владимиру Путину, если тот не остановит войну в Украине.

Как передает Report , выступление американского лидера транслируется на страницах Белого доме в соцсетях.

Трамп подчеркнул, что через две недели примет "очень важное решение по урегулированию войны в Украине". По его словам, такое решение может включать санкции, пошлины или "ничего".

"Если необходимо, я могу принять решение по санкциям для России через две недели", — сказал президент США.

За эти две недели он хочет узнать о "подходах" Москвы и Киев к урегулированию конфликта. После этого он определит, на ком лежит ответственность за пробуксовку переговоров о мире в Украине.