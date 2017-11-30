Трамп случайно обратился к гражданке Великобритании, перепутав её с Терезой Мэй

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в своём обращении к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй допустил ошибку в Twitter-аккаунте, изначально написав британской гражданке.

Как передает Report, в изначальном сообщении был указан ник @theresamay, который принадлежит пользователю Терезе Мэй Скрайвнер.

Через некоторое время запись была удалена, а американский лидер написал новое сообщение, в котором указал правильный аккаунт британского премьера.

В конце октября Трамп намеревался поздравить с 75-летием известного кантри-певца Ли Гринвуда, но ошибся и написал поздравление его тёзке.