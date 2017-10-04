Трамп: Следователи установили дополнительные сведения об устроившем бойню в Лас-Вегасе

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы США получают все больше информации об устроившем бойню в Лас-Вегасе Стивене Пэддоке.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Дональд Трамп перед вылетом в город, где произошла трагедия. Его сопровождает в поездке первая леди Меланья Трамп.

"Мы хотим отдать дань уважения [жителям Лас-Вегаса] и встретиться с сотрудниками полиции, которые проделали фантастическую работу за такой короткий промежуток времени, - сказал президент, отвечая на Южной лужайке Белого дома на вопросы журналистов. - И они узнают о Пэддоке все больше. Эта информация будет обнародована в свое время. Это очень печальный день для меня лично".

Поздно вечером в воскресенье по собравшимся на музыкальный фестиваль, который проводился у гостинично- развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе, открыл стрельбу с 32-го этажа отеля 64-летний Cтивен Пэддок. В результате погибли 59 человек, еще 527 получили ранения и ушибы. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер.