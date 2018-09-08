Трамп сказал, что заснул, слушая выступление Обамы с критикой в адрес администрации

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп отреагировал на речь бывшего президента страны Барака Обамы в Университете штата Иллинойс, в которой тот раскритиковал политику действующей администрации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступая в пятницу перед сторонниками в Фарго (штат Северная Дакота), Трамп заявил, что заснул, слушая слова экс-президента.

"Я извиняюсь. Я посмотрел его [выступление Обамы], но я заснул. Он очень хорош - очень хорош, чтобы засыпать", - отметил действующий президент. "Вот, что я скажу президенту Обаме: если бы два года назад в ноябре [во время президентских выборов 2016 года] демократы победили со своей программой, вместо роста в 4,2% [рост ВВП США], честно скажу вам, у нас был бы спад в 4,2%", - добавил Трамп под одобрительные возгласы сторонников.