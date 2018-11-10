Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп ответил бывшей первой леди США Мишель Обаме, которая, по данным СМИ, написала в своей книге, что никогда не простит его за то, что он ставил под сомнение американское гражданство её супруга, экс-президента Соединённых Штатов Барака Обамы.

Как передает Report со ссылкой на CNN, на это Трамп сказал, что он никогда не простит Барака Обаму за то, что он сделал с американской армией.

«Я отвечу на полемику полемикой, я никогда не прощу (Обаме. — Rепорт) того, что он сделал с армией США. Она была истощена, и мне пришлось это исправлять. То, что он сделал с нашей армией, сделало нашу страну небезопасной», — заявил он.

Ранее СМИ со ссылкой на мемуары Мишель Обамы сообщили, что она никогда не простит Трампа за то, что он ставил под сомнение американское гражданство её супруга Барака Обамы и в связи с этим считал, что он не имел право быть президентом США.