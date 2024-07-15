Трамп: Секретная служба США проделала фантастическую работу

Секретная служба США проделала "фантастическую работу", с первой попытки ликвидировав стрелявшего.

Секретная служба США проделала "фантастическую работу", с первой попытки ликвидировав стрелявшего.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил кандидат в президенты Дональд Трамп.

Он заявил, что мог умереть при попытке покушения, но произошло чудо.

Трамп также сказал, что по его информации, Байден даст соответствующий указ ведомству, которое также выполняет функции Генпрокуратуры.

СМИ сообщают о том, что в США сегодня начнет работу съезд Республиканской партии, на котором выступит Трамп. Экс-президент уже переписал свою речь после покушения.