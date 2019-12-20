Трамп: Сегодня я подпишу военный бюджет в размере 738 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подпишет в пятницу военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер написал в Twitter.

"Сегодня я подпишу военный бюджет в размере 738 млрд долларов", - написал Трамп.

Ранее законопроект об оборонном бюджете был одобрен Конгрессом США. В соответствии с документом, на базовые нужды Пентагона предполагается выделить 635 млрд долларов, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах - 71,5 млрд долларов. Еще 31,5 млрд долларов - это средства на поддержание в боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные затраты.