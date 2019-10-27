​Трамп сегодня намерен сделать "важное заявление"

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в 09:00 по вашингтонскому времени (17:00 по бакинскому) собирается сделать "важное заявление".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.

"Президент США сделает важное заявление 27 октября утром в 9 часов из Белого дома", - говорится в тексте.

Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь.