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Трамп: Сделка по Газе может быть заключена на следующей неделе

Трамп: Сделка по Газе может быть заключена на следующей неделе Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа может быть заключена на следующей неделе.
Другие страны
5 июля 2025 г. 09:10
Трамп: Сделка по Газе может быть заключена на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа может быть заключена на следующей неделе.

Как сообщает Report, об этом он сказал, беседуя на борту своего самолета с журналистами пресс-пула Белого дома.

"На следующей неделе может быть [достигнута] сделка по Газе", - сказал он, отметив, что "очень оптимистично" смотрит на возможность заключения этой сделки.

Американский лидер назвал хорошей новость о том, что движение ХАМАС дало положительный ответ на последнее предложение по Газе.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Gələn həftə Qəzzada atəşkəslə bağlı razılaşma əldə oluna bilər

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