Трамп: Сделка по Газе может быть заключена на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа может быть заключена на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа может быть заключена на следующей неделе.

Как сообщает Report, об этом он сказал, беседуя на борту своего самолета с журналистами пресс-пула Белого дома.

"На следующей неделе может быть [достигнута] сделка по Газе", - сказал он, отметив, что "очень оптимистично" смотрит на возможность заключения этой сделки.

Американский лидер назвал хорошей новость о том, что движение ХАМАС дало положительный ответ на последнее предложение по Газе.