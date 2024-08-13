Трамп считает внутренние угрозы опаснее исходящих от России и Китая

Внутренние угрозы намного более опасны для США, чем те, которые исходят из-за рубежа, в частности, от Китая или России.
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"Во многих случаях люди внутри страны более опасны для нашего государства, нежели чем русские или китайцы. Если на посту находится умный президент, то проблем с ними КНР и РФ не будет", - сказал он в интервью владельцу соцсети X Илону Маску. Трансляция беседы велась на сайте упомянутой платформы X.
По словам Трампа "он чувствует себя хуже всех в отношении Украины" так как, по его мнению, в случае победы на президентских выборах 2020 года конфликта в Украине удалось бы избежать.