Трамп считает внутренние угрозы опаснее исходящих от России и Китая

Внутренние угрозы намного более опасны для США, чем те, которые исходят из-за рубежа, в частности, от Китая или России.

Внутренние угрозы намного более опасны для США, чем те, которые исходят из-за рубежа, в частности, от Китая или России.

Как передает Report , об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Во многих случаях люди внутри страны более опасны для нашего государства, нежели чем русские или китайцы. Если на посту находится умный президент, то проблем с ними КНР и РФ не будет", - сказал он в интервью владельцу соцсети X Илону Маску. Трансляция беседы велась на сайте упомянутой платформы X.

По словам Трампа "он чувствует себя хуже всех в отношении Украины" так как, по его мнению, в случае победы на президентских выборах 2020 года конфликта в Украине удалось бы избежать.