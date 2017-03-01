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    Трамп считает КНДР главной угрозой для США

    Трамп встретился с представителем КНР и призвал его серьезно работать над проблемой КНДР

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп считает КНДР «главной непосредственной угрозой» для США.

    Как передает Report, об этом сoобшил CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

    Как отмечается, 27 февраля Трамп встретился с представителем КНР и призвал его серьезно работать над проблемой КНДР.

    «Вы должны работать по Северной Корее», — приводит источник слова президента США, сказанные китайскому чиновнику.

    Источник не назвал имя представителя КНР, однако телеканал предполагает, что речь идет о члене Госсовета КНР, ответственном секретаре руководящей группы по иностранным делам при ЦК КПК Яне Цзечи, который прибывал в США с двухдневным визитом.

    Ранее Трамп не исключил возможности встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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