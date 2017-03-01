Трамп считает КНДР главной угрозой для США

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп считает КНДР «главной непосредственной угрозой» для США.

Как передает Report, об этом сoобшил CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Как отмечается, 27 февраля Трамп встретился с представителем КНР и призвал его серьезно работать над проблемой КНДР.

«Вы должны работать по Северной Корее», — приводит источник слова президента США, сказанные китайскому чиновнику.

Источник не назвал имя представителя КНР, однако телеканал предполагает, что речь идет о члене Госсовета КНР, ответственном секретаре руководящей группы по иностранным делам при ЦК КПК Яне Цзечи, который прибывал в США с двухдневным визитом.

Ранее Трамп не исключил возможности встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.