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Трамп считает, что в США нет свободы прессы

Трамп считает, что в США нет свободы прессы Президент Дональд Трамп повдерг резкой критике прессу в США.
Другие страны
29 октября 2020 г. 05:56
Трамп считает, что в США нет свободы прессы
Дональд Трамп

Президент Дональд Трамп повдерг резкой критике прессу в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В США нет свободы прессы, у нас есть замалчивание событий или просто фейковые новости. За последние две недели мы узнали так много о том, насколько коррумпированы наши СМИ, а теперь и крупные технологические компании - и возможно, даже хуже. (Нужно) отозвать раздел 230 (закона об этике в сфере коммуникаций)!" - написал американский лидер.

Отметим, что раздел 230 защищает интернет-компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

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