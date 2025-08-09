Трамп считает, что российско-украинский конфликт мог перерасти в мировую войну

Президент США Дональд Трамп полагает, что российско-украинский конфликт мог перерасти в мировую войну, но сейчас такой опасности нет.

Как сообщает Report, об этом Трамп заявил на трехсторонней церемонии в Белом доме с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Могла быть мировая война. А я предотвратил это", - сказал американский лидер, имея в виду усилия его администрации по урегулированию конфликта.

"Теперь вопрос лишь в том, как это урегулировать. Это может произойти очень скоро. Была бы мировая война, если бы не я", - подчеркнул Трамп. По его мнению, вероятность этого была "очень высока".