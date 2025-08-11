Трамп считает, что между РФ и Украиной будут территориальные обмены

О нас

11 августа 2025 г. 22:07
Президент США Дональд Трамп считает, что между Россией и Украиной будут договоренности о территориальных обменах.

Как передает Report, об этом он заявил в своем выступлении в Белом доме.

"Будут некоторые обмены. Будут некоторые территориальные изменения. Я знаю это от России и из разговоров со всеми", - сказал американский лидер, не приведя подробностей.

Говоря об этих возможных обменах, он выразил мнение, что это на благо Украины. "Это что-то хорошее, а не плохое", - добавил президент. Трамп уточнил, что попытается "вернуть какую-то территорию Украине". Он также пояснил, что считает самыми ценными прибрежные территории.

Версия на азербайджанском языке Tramp Rusiya ilə Ukrayna arasında ərazi mübadiləsinin olacağına inanır

