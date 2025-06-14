Трамп считает, что конфликт в секторе Газа близок к завершению

Президент США Дональд Трамп полагает, что конфликт в секторе Газа между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС скоро завершится.
Как передает Report, в беседе с журналом The Atlantic американский лидер предположил, что "Газа готова или почти готова сдаться".
Американский лидер отметил, что "многие заложники" были возвращены.
Напомним, что 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.
8 мая власти еврейского государства заявили, что Армия обороны Израиля вступила в решающую фазу военной операции "Колесницы Гидеона" по разгрому ХАМАС в секторе Газа. По информации офиса Нетаньяху, наземные силы продвигаются в глубину сектора, нанося точечные удары по структурам ХАМАС и занимая ключевые позиции.