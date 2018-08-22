Трамп считает, что к США лучше относятся их враги, чем союзники

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Враги Соединенных Штатов относятся к ним лучше, чем союзники Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Западная Вирджиния.

"Со всеми, не только с Китаем, у нас получается дорога с односторонним движением", - сказал Трамп, говоря в том числе о значительном торговом дефиците Вашингтона с Пекином. "Наши враги относятся к нам лучше, чем наши союзники", - констатировал он.