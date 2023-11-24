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Трамп считает, что из-за политики Байдена США скатились в ад

Трамп считает, что из-за политики Байдена США скатились в ад США находятся в серьезной беде и скатились в ад из-за политики президента США Джо Байдена.
Другие страны
24 ноября 2023 г. 08:07
Трамп считает, что из-за политики Байдена США скатились в ад
Дональд Трамп

США находятся в серьезной беде и скатились в ад из-за политики президента США Джо Байдена.

Как передает Report, такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп.

"Наша страна находится в серьезной беде. У нас больше нет побед. Джо Байден позволил нашей стране скатиться в ад", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее экс-президент заявил, что Байден может своими действиями привести мир к третьей мировой войне и ядерному конфликту, самую главную угрозу миру сейчас представляет не глобальное потепление, а "ядерное".

По словам политика, самой большой угрозой для США и мира можно считать вероятность ядерного конфликта.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: “ABŞ Baydenin siyasəti ucbatından cəhənnəmə düşüb”

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