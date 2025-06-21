Трамп считает, что Иран мог создать ядерное оружие за недели

Президент США Дональд Трамп полагает, что Иран мог создать ядерное оружие в течение нескольких недель или месяцев.

Президент США Дональд Трамп полагает, что Иран мог создать ядерное оружие в течение нескольких недель или месяцев.

Как передает Report , уверенность в этом он выразил, отвечая 20 июня на вопросы журналистов в штате Нью-Джерси.

"Похоже, что я был прав относительно уже имеющихся у них [ядерных] материалов. Это огромные объемы материалов", - добавил он, говоря об Иране. "Я думаю, за недели, за месяцы точно, они могли получить ядерное оружие. Мы не можем этого допустить", - добавил он.

"Мое разведывательное сообщество ошибается", - ответил американский лидер на слова журналиста о том, что, по мнению разведывательных служб США, Иран сейчас не работает над созданием ядерного оружие. "Она ошибается", - подчеркнул Трамп, говоря о директоре Нацразведки США Тулси Габбард. Она в марте заявила, что американские спецслужбы не видят признаков работы Тегерана по созданию ядерного оружия. Также, по ее данным, верховный лидер Ирана Али Хаменеи не санкционировал возобновление программы разработки ядерных вооружений, приостановленной в 2003 году. При этом Габбард подчеркивала, что разведывательное сообщество США осуществляет тщательный мониторинг деятельности исламской республики в ядерной сфере.