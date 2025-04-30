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Трамп считает, что добыча США минералов в Украине обеспечит ее безопасность

Трамп считает, что добыча США минералов в Украине обеспечит ее безопасность Присутствие на украинской территории американской горнодобывающей промышленности обеспечит безопасность Украины.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 22:27
Трамп считает, что добыча США минералов в Украине обеспечит ее безопасность

Присутствие на украинской территории американской горнодобывающей промышленности обеспечит безопасность Украины.

Как передает Report со ссылкой на заруежные СМИ, уверенность в этом выразил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на очередном заседании своего кабинета.

"Как вы знаете, мы постоянно ищем редкоземельные металлы. Они не зря называются редкими, а у них их много, и мы заключили сделку, по которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что нам нужно. Для них это тоже хорошо, потому что у них будет американское присутствие на месте. И американское присутствие не позволит многим плохим субъектам попасть в страну или, конечно, в район, где мы копаем. Так что мы заключили сделку, и я полагаю, что они ее будут соблюдать" - сказал президент, подчеркнув, что этим вопросом занимается министр финансов Скотт Бессент.

Ранее глава Минфина заявил, что Вашингтон готов подписать сделку по ресурсам Украины, но Киев пытается внести в нее новые изменения.

Напомним, что Украина и США 17 апреля заключили меморандум в рамках будущего соглашения о полезных ископаемых, который фиксирует намерение сторон учредить инвестиционный фонд.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: ABŞ-nin Ukraynada mineral hasilatı burada təhlükəsizliyi təmin edəcək

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