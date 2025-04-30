Трамп считает, что добыча США минералов в Украине обеспечит ее безопасность

Присутствие на украинской территории американской горнодобывающей промышленности обеспечит безопасность Украины.

Присутствие на украинской территории американской горнодобывающей промышленности обеспечит безопасность Украины.

Как передает Report со ссылкой на заруежные СМИ, уверенность в этом выразил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на очередном заседании своего кабинета.

"Как вы знаете, мы постоянно ищем редкоземельные металлы. Они не зря называются редкими, а у них их много, и мы заключили сделку, по которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что нам нужно. Для них это тоже хорошо, потому что у них будет американское присутствие на месте. И американское присутствие не позволит многим плохим субъектам попасть в страну или, конечно, в район, где мы копаем. Так что мы заключили сделку, и я полагаю, что они ее будут соблюдать" - сказал президент, подчеркнув, что этим вопросом занимается министр финансов Скотт Бессент.

Ранее глава Минфина заявил, что Вашингтон готов подписать сделку по ресурсам Украины, но Киев пытается внести в нее новые изменения.

Напомним, что Украина и США 17 апреля заключили меморандум в рамках будущего соглашения о полезных ископаемых, который фиксирует намерение сторон учредить инвестиционный фонд.