Трамп: Американская армия разваливается при Байдене

Американские вооруженные силы теряют свою мощь при администрации президента США Джо Байдена.
Как сообщает Report, об этом заявил в субботу бывший президент США Дональд Трамп на мероприятии в штате Алабама.
"Мы воссоздали нашу армию, самую сильную и многочисленную за всю историю, а теперь я вижу, как все это улетучилось и отдано врагу", - сказал он.
По словам Трампа, "бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности".
14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной.