Трамп: Американская армия разваливается при Байдене

Американские вооруженные силы теряют свою мощь при администрации президента США Джо Байдена

Американские вооруженные силы теряют свою мощь при администрации президента США Джо Байдена.

Как сообщает Report, об этом заявил в субботу бывший президент США Дональд Трамп на мероприятии в штате Алабама.

"Мы воссоздали нашу армию, самую сильную и многочисленную за всю историю, а теперь я вижу, как все это улетучилось и отдано врагу", - сказал он.

По словам Трампа, "бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной.