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Трамп: Американская армия разваливается при Байдене

Трамп: Американская армия разваливается при Байдене Американские вооруженные силы теряют свою мощь при администрации президента США Джо Байдена
Другие страны
22 августа 2021 г. 07:00
Трамп: Американская армия разваливается при Байдене
Дональд Трамп

Американские вооруженные силы теряют свою мощь при администрации президента США Джо Байдена.

Как сообщает Report, об этом заявил в субботу бывший президент США Дональд Трамп на мероприятии в штате Алабама.

"Мы воссоздали нашу армию, самую сильную и многочисленную за всю историю, а теперь я вижу, как все это улетучилось и отдано врагу", - сказал он.

По словам Трампа, "бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной.

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