​Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса "хорошим" сценарием

Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.

Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали", - сказал Трамп, напомнив, что по некоторым прогнозам количество смертей могло достичь 2,2 миллиона человек.

Глава Белого дома сообщил, что ожидает пик смертности от коронавируса в США в течение двух недель. Он также распорядился продлить меры против распространения коронавируса до 30 апреля.