Трамп: Саудовская Аравия не протянет и двух недель без поддержки США

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз ас-Сауда наращивать расходы королевства на оборону и не полагаться только на помощь Вашингтона. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом Д. Трамп заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Миссисипи.

"Я люблю короля - короля Салмана, но я сказал: "Король, мы защищаем вас. Без нас вы не протянете и двух недель. Вы должны платить за свою армию, вы должны платить", - сказал Трамп.

При этом американский лидер не уточнил, когда у него состоялся подобный разговор с саудовским королем.

Согласно информации Белого дома, последний раз Трамп разговаривал с королем Саудовской Аравии по телефону 29 сентября.