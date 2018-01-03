Трамп: Санкции в отношении КНДР начинают приносить результат

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Введенные в отношении КНДР санкции и другие меры давления начинают оказывать эффект, Пхеньян изъявил желание говорить с Сеулом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение в своем Twitter выразил президент США Дональд Трамп.

"Санкции и прочие меры давления начинают оказывать все большее влияние на Северную Корею", - написал он, напомнив, что военнослужащие КНДР бегут в соседнюю Южную Корею.

"Человек-ракета теперь хочет впервые говорить с Южной Кореей. Возможно, это хорошая новость, а может, и нет. Посмотрим!" - добавил он, имея в виду лидера КНДР Ким Чен Ына.