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    Трамп: "Саммит США - КНДР состоится 12 июня в Сингапуре"

    США уверены, что КНДР хочет обеспечить свою денуклеаризацию

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу сам глава вашингтонской администрации после встречи с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем в Овальном кабинете Белого дома.

    "Мы будем встречаться 12 июня в Сингапуре", - отметил Трамп.

    Президент США добавил, что КНДР хочет обеспечить свою денуклеаризацию, а также подтвердил получение послания лидера КНДР и назвал свою встречу с эмиссаром Пхеньяна продуктивной.

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