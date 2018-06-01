Трамп: "Саммит США - КНДР состоится 12 июня в Сингапуре"

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу сам глава вашингтонской администрации после встречи с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем в Овальном кабинете Белого дома.

"Мы будем встречаться 12 июня в Сингапуре", - отметил Трамп.

Президент США добавил, что КНДР хочет обеспечить свою денуклеаризацию, а также подтвердил получение послания лидера КНДР и назвал свою встречу с эмиссаром Пхеньяна продуктивной.