Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп сам пишет свою инаугурационную речь, с которой выступит на церемонии 20 января в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в интервью телекомпании CNN специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли, встречавшийся с Трампом для обсуждения церемоний инаугурации прежних президентов.

"По словам Трампа, он хочет, чтобы его инаугурационная речь была короткой. Он сказал, что она будет конкретной и что он сам ее пишет. Да, конечно, в работе над речью принимают участие специалисты, но Трамп хочет, чтобы эта историческая речь была его произведением", - сообщил историк.

На вопрос о том, как миллиардер оценивает процесс передачи власти и какие он отношения поддерживает с нынешним хозяином Белого дома, историк заявил, "по мнению Трампа, процесс передачи мог бы идти и более гладко на исполнительском уровне, но лично ему нравится интеллигентность президента Обамы и его готовность налаживать личные контакты".

"В целом Трамп считает, что его отношения с Обамой сейчас достаточно хорошие", - добавил он.