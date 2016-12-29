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    Трамп сам пишет свою инаугурационную речь

    Дональд Трамп хочет, чтобы его инаугурационная речь была короткой

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп сам пишет свою инаугурационную речь, с которой выступит на церемонии 20 января в Вашингтоне.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в интервью телекомпании CNN специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли, встречавшийся с Трампом для обсуждения церемоний инаугурации прежних президентов.

    "По словам Трампа, он хочет, чтобы его инаугурационная речь была короткой. Он сказал, что она будет конкретной и что он сам ее пишет. Да, конечно, в работе над речью принимают участие специалисты, но Трамп хочет, чтобы эта историческая речь была его произведением", - сообщил историк.

    На вопрос о том, как миллиардер оценивает процесс передачи власти и какие он отношения поддерживает с нынешним хозяином Белого дома, историк заявил, "по мнению Трампа, процесс передачи мог бы идти и более гладко на исполнительском уровне, но лично ему нравится интеллигентность президента Обамы и его готовность налаживать личные контакты".

    "В целом Трамп считает, что его отношения с Обамой сейчас достаточно хорошие", - добавил он.

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