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    Трамп: С нетерпением жду второй встречи с Путиным

    © REUTERS/ Kevin Lamarque

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "С нетерпением жду второй встречи с президентом России Владимиром  Путиным". Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

    Напомним, первая встреча президентов США и России состоялась 16 июля в Хельсинки.

    Ранее помощник  президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что Москва и Вашингтон пока не обсуждают возможность проведения новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

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