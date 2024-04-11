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Трамп с небольшим отрывом опережает Байдена по популярности в Северной Каролине

Трамп с небольшим отрывом опережает Байдена по популярности в Северной Каролине Бывший президент Дональд Трамп с небольшим отрывом опережает нынешнего президента Джо Байдена в "колеблющемся" штате Северная Каролина.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 04:56
Трамп с небольшим отрывом опережает Байдена по популярности в Северной Каролине

Бывший президент Дональд Трамп с небольшим отрывом опережает нынешнего президента Джо Байдена в "колеблющемся" штате Северная Каролина.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса Quinnipiac University.

По данным опроса, Трамп с небольшим отрывом обошел Байдена, получив 48% поддержки избирателей Северной Каролины по сравнению с 46% у Байдена.

При включении в список независимых кандидатов Трамп получил 41%, Байден - 38%.

В то же время 12% опрошенных поддержали независимого кандидата Роберта Кеннеди, а 3 % - независимого кандидата Корнела Уэста и кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн.

Опрос был проведен 4-8 апреля среди 1 тыс. 401 зарегистрированного избирателя в штате с погрешностью в 2,6 процентных пункта.

В избирательной практике США "колеблющимися" штатами называют те, в которых накануне президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий.

Зачастую именно голоса избирателей "колеблющихся" штатов определяют победу того или иного кандидата на президентских выборах.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

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