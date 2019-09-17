Трамп: “Рост цен на нефть в последние дни не является сильной проблемой”

Рост цен на нефть в последние дни не является сильной проблемой.

Как сообщает Report, такое мнение в беседе с журналистами выразил президент США Дональд Трамп.

“Цены не очень сильно поднялись, у нас серьёзные стратегические резервные ресурсы. Мы можем задействовать их небольшое количество. Другие страны, например Бахрейн, также могут быть более щедрыми. Так что это не проблема”- заявил Трамп в преддверии встречи с наследным принцем Бахрейна Салманом ибн Хамадом бен Исой Аль Халифой.

Ранее Report рассказывал о резком скачке цен на нефть на мировых рынках. В частности, стоимость барреля североморской марки Brent прибавила сразу 14,6%.