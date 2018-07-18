Трамп: Россия, США и Израиль начали активные трехсторонние переговоры по Сирии

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Россия, США и Израиль запустили активный процесс трехсторонних переговоров, затрагивающих Сирию и обеспечение безопасности еврейского государства.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп в Белом доме перед журналистами на рабочей встрече с членами Конгресса США.

"Мы обсудили Израиль и безопасность Израиля. И президент (России Владимир) Путин чрезвычайно (глубоко) вовлечен с нами в обсуждение с участием (премьер-министра) Биньямина Нетаньяху, вырабатывая что-то касательно Сирии. Конкретно касательно безопасности и долгосрочной безопасности Израиля", - заявил американский лидер, комментируя итоги саммита в Хельсинки.