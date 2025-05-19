Трамп заявил лидерам ЕС, что переговоры РФ и Украины стартуют немедленно

Россия и Украина в самое ближайшее время начнут переговоры о режиме прекращения огня и завершении конфликта.

Глава администрации США Дональд Трамп заявил европейским лидерам после нынешнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся незамедлительно.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Я проинформировал таким образом президента Украины Владимира Зеленского, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и президента Финляндии Александера Стубба в ходе своего разговора с ними сразу после беседы с президентом России Владимиром Путиным", - отметил Трамп.

22:08

Россия и Украина в самое ближайшее время начнут переговоры о режиме прекращения огня и завершении конфликта.

Как передает Report, об этом заявил в соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп.

"Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны", - написал он.

"Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это только и может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой и не подозревает. Тон и дух беседы были великолепны", - добавил глава государства.