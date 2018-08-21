Трамп резко раскритиковал политику ФРС

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Дональд Трамп недоволен текущей политикой Федеральной резервной системы и повышением процентных ставок. Об этом сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на осведомленный источник, который утверждает: именно такую мысль Трамп озвучил, выступая на благотворительном вечере в Нью-Йорке.

В ходе выступления Трамп заявил, что, назначая Пауэлла на должность председателя ФРС, он рассчитывал, что тот будет сторонником сохранения низкой процентной ставки, и разочарован, что это не так.

Президент США обеспокоен тем, что повышение ставок может охладить экономику, которая демонстрирует рост. С этим согласны и советники Трампа. В случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, темпы роста ВВП и создания рабочих мест могут замедлиться. Причем как раз к тому времени, когда придет время начинать новую предвыборную кампанию (в 2020 году).