Трамп решил разорвать ракетный договор с Россией

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в его нарушении. Об этом сообщает Associated Press, передает Report.

«Я не понимаю, почему Обама не вёл переговоры или не вывел США из ДРСМД. Мы не позволим им нарушать договорённость... Россия не соблюдала соглашение, поэтому, к сожалению, мы расторгнем соглашение и выйдем из него», - заявил он.

В январе США заявляли не планируют выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) или отменять его действие.