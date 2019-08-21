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Трамп решил отменить право на гражданство по рождению

Трамп решил отменить право на гражданство по рождению

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера.

«Мы рассматриваем это всерьез», - сообщил Трамп журналистам.

С 15 октября текущего года заявители, не способные обеспечить себя самостоятельно, перестанут получать право на постоянное проживание и работу в США. В Белом доме отметили, что нововведения защитят американских налогоплательщиков и граждан страны, которые действительно нуждаются в госпомощи.

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