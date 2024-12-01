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Трамп решил назначить своего свата советником по Ближнему Востоку

Трамп решил назначить своего свата советником по Ближнему Востоку Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о намерении назначить предпринимателя Массада Булоса своим старшим советником по Ближнему Востоку.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 21:45
Трамп решил назначить своего свата советником по Ближнему Востоку

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о намерении назначить предпринимателя Массада Булоса своим старшим советником по Ближнему Востоку.

Как передает Report, об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

"Массад — опытный юрист и высокоуважаемый лидер в деловом мире с обширным опытом работы на международной арене, <...> переговорщик и непоколебимый сторонник мира на Ближнем Востоке", - утверждал Трамп.

Предприниматель активно поддерживал избранного президента в ходе его предвыборной кампании.

Отметим, что нигерийский миллиардер ливанского происхождения Массад Булос приходится Трампу сватом. Младшая дочь избранного президента США Тиффани Трамп в 2022 году вышла замуж за сына Массада Майкла Булоса.

Ранее Трамп заявил о намерении назначить послом США во Франции другого свата предпринимателя Чарльза Кушнера. Сын последнего Джаред Кушнер женат на старшей дочери Дональда Трампа Иванке.

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