Трамп решил назначить своего свата советником по Ближнему Востоку

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о намерении назначить предпринимателя Массада Булоса своим старшим советником по Ближнему Востоку.

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о намерении назначить предпринимателя Массада Булоса своим старшим советником по Ближнему Востоку.

Как передает Report , об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

"Массад — опытный юрист и высокоуважаемый лидер в деловом мире с обширным опытом работы на международной арене, <...> переговорщик и непоколебимый сторонник мира на Ближнем Востоке", - утверждал Трамп.

Предприниматель активно поддерживал избранного президента в ходе его предвыборной кампании.

Отметим, что нигерийский миллиардер ливанского происхождения Массад Булос приходится Трампу сватом. Младшая дочь избранного президента США Тиффани Трамп в 2022 году вышла замуж за сына Массада Майкла Булоса.

Ранее Трамп заявил о намерении назначить послом США во Франции другого свата предпринимателя Чарльза Кушнера. Сын последнего Джаред Кушнер женат на старшей дочери Дональда Трампа Иванке.