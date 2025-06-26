Трамп: Решение об увеличении оборонных расходов до 5% дают НАТО реальную власть

Решение об увеличении оборонных расходов до 5%ВВП по итогам саммита НАТО дают реальную власть альянсу.

Решение об увеличении оборонных расходов до 5%ВВП по итогам саммита НАТО дают реальную власть альянсу.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Вчерашний саммит НАТО был ВЕЛИКОЛЕПНЫМ, самым сплоченным и продуктивным за всю историю. Замечательный день с невероятными и заботливыми лидерами. Согласованные 5% дают НАТО реальную власть!" - отметил он.

Ранее сегодня глава Пентагона Пит Хегсет заявил о том, что 32 члена НАТО дали обещание повысить расходы на оборону до 5% ВВП.