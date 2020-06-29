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Трамп: Разведка США признала недостоверной информацию о сговоре России с талибами

​Трамп: Разведка США признала недостоверной информацию о сговоре Росси

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка считает данные о якобы связи России с группировкой "Талибан" недостоверными.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.

Он отметил, что разведка США считает информацию, которая была опубликована в NYT, по России и талибам не соответствует действительности.

Глава Белого дома добавил, что это стало причиной того факта, что разведка не довела данную информацию до него и вице-президента США Майкла Пенса.

Американский лидер предположил, что распространение подобной информацией является "надувательством, связанным с Россией".

"Может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете", - заключил Трамп.

Отметим, что ранее газета писала, что Россия побуждала боевиков движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

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