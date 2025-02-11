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Трамп разрешил подкуп иностранных чиновников ради выгоды американских компаний

Трамп разрешил подкуп иностранных чиновников ради выгоды американских компаний Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Министерство юстиции временно приостанавливает преследование американских граждан и компаний, обвиняемых в даче взяток иностранным чиновникам.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 17:13
Трамп разрешил подкуп иностранных чиновников ради выгоды американских компаний

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Министерство юстиции временно приостанавливает преследование американских граждан и компаний, обвиняемых в даче взяток иностранным государственным чиновникам с целью получить бизнес-преимущества.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Это будет означать гораздо больше возможностей для бизнеса для Америки", - приводят СМИ слова Трампа.

Документ фактически ослабляет Закон о коррупционной практике за рубежом (FCPA), действующий с 1977 года. Согласно указу, генеральный прокурор Пэм Бонди должна приостановить расследования по FCPA и разработать новые инструкции по его применению.

В Белом доме заявили, что антикоррупционный закон ставил американский бизнес в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами, поскольку запрещал участвовать в практике, которая является ”обычной среди международных компаний”.

СМИ отмечают, что Transparency International уже раскритиковала это решение, заявив, что оно может нанести удар по международной борьбе с коррупцией.

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