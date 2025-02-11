Трамп разрешил подкуп иностранных чиновников ради выгоды американских компаний

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Министерство юстиции временно приостанавливает преследование американских граждан и компаний, обвиняемых в даче взяток иностранным государственным чиновникам с целью получить бизнес-преимущества.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
"Это будет означать гораздо больше возможностей для бизнеса для Америки", - приводят СМИ слова Трампа.
Документ фактически ослабляет Закон о коррупционной практике за рубежом (FCPA), действующий с 1977 года. Согласно указу, генеральный прокурор Пэм Бонди должна приостановить расследования по FCPA и разработать новые инструкции по его применению.
В Белом доме заявили, что антикоррупционный закон ставил американский бизнес в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами, поскольку запрещал участвовать в практике, которая является ”обычной среди международных компаний”.
СМИ отмечают, что Transparency International уже раскритиковала это решение, заявив, что оно может нанести удар по международной борьбе с коррупцией.