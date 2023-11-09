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Трамп рассмотрит кандидатуру экс-ведущего Fox Карлсона как вице-президента

Трамп рассмотрит кандидатуру экс-ведущего Fox Карлсона как вице-президента Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что рассмотрит кандидатуру экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в США в 2024 году.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 05:26
Трамп рассмотрит кандидатуру экс-ведущего Fox Карлсона как вице-президента

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что рассмотрит кандидатуру экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в США в 2024 году.

Как передает Report, об этом он высказался в программе "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона".

У Трампа спросили, намерен ли он предложить Карлсону баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента. Политик дал положительный ответ и подчеркнул, что ему нравится телеведущий. Трамп также назвал Карлсона человеком со здравым смыслом.

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