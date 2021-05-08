О нас
Report Georgia
Аудио новости

Трамп рассматривает возможность создания президентской библиотеки

Трамп рассматривает возможность создания президентской библиотеки Республиканец в частных разговорах заявляет о планах баллотироваться в президенты в 2024 году
Другие страны
8 мая 2021 г. 19:55
Трамп рассматривает возможность создания президентской библиотеки
Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность создания своей президентской библиотеки в штате Флорида.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованной в субботу статье в печатной версии газеты The Washington Post, которая побеседовала с представителями ближайшего окружения 45-го американского лидера.

По их словам, бывший глава государства был не особо заинтересован в обсуждении планов создания библиотеки, где должны храниться документы времен его пребывания в Белом доме. Этой традиции следовали многие предшественники Трампа на протяжении нескольких десятков лет. Как полагают в ближайшем окружении республиканца, он, возможно, опасается, что разговоры о создании библиотеки станут сигналом того, что он не будет баллотироваться в 2024 году на пост президента. Тем не менее Трамп рассматривал возможность приобрести земельный участок для проекта во Флориде.

Республиканец в частных разговорах заявляет о планах баллотироваться в президенты в 2024 году. Он подвергает критике политику администрации нынешнего американского лидера демократа Джо Байдена, подчеркивая его "низкие рейтинги" популярности среди американцев. Трамп называет действующего президента "бедствием". "Джо не главный, все знают, что это Камала", - приводят собеседники газеты слова Трампа, который говорит о вице-президенте Камале Харрис. Один из советников бывшего президента рассказал изданию, что тот не намерен официально объявлять о решении вновь побороться за пост главы государства до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в конце следующего года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Туркменистана и КНР
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Туркменистана и КНР
8 мая 2021 г. 19:47
В Израиле задержаны 20 человек из-за беспорядков
В Израиле задержаны 20 человек из-за беспорядков
8 мая 2021 г. 19:23
Число умерших при взрывах в Кабуле превысило 20 человек - ОБНОВЛЕНО
Число умерших при взрывах в Кабуле превысило 20 человек - ОБНОВЛЕНО
8 мая 2021 г. 18:15
При сходе лавины во французских Альпах погибли 8 человек - ОБНОВЛЕНО
При сходе лавины во французских Альпах погибли 8 человек - ОБНОВЛЕНО
8 мая 2021 г. 17:38
Египет усилит контроль для прибывающих из стран, где обнаружены новые штаммы
Египет усилит контроль для прибывающих из стран, где обнаружены новые штаммы
8 мая 2021 г. 16:14
Число жертв наводнений в Афганистане увеличилось до 78
Число жертв наводнений в Афганистане увеличилось до 78
8 мая 2021 г. 14:50
В Индии 10 человек погибли в результате взрыва в карьере
В Индии 10 человек погибли в результате взрыва в карьере
8 мая 2021 г. 13:45
В России выявили 8 329 случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили 8 329 случаев заражения коронавирусом за сутки
8 мая 2021 г. 12:56
В Индии зафиксировали новый антирекорд смертности из-за COVID-19 за сутки
В Индии зафиксировали новый антирекорд смертности из-за COVID-19 за сутки
8 мая 2021 г. 10:16
В Германии за сутки выявили более 15 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 15 тысяч случаев COVID-19
8 мая 2021 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi