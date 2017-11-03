Трамп: Расследование Конгресса по "делу России" - позор для США

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал позором для страны расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Расследование конгрессом приписываемого РФ вмешательства в американские выборы — «позор и вредит нашей стране», заявил Трамп в интервью радиоведущему Хауи Карру.

Ранее показания представителей Twitter, Facebook и Google на слушаниях в конгрессе США подтвердили отсутствие доказательств российского вмешательства в выборы в Соединенных Штатах.

Обвинения в адрес России по поводу якобы вмешательства в выборы поступают уже около года. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы и связях с Трампом, называв их «бездоказательными и абсолютно голословными».