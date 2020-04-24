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Трамп рассказал, при каких условиях погибает коронавирус

​Трамп рассказал, при каких условиях погибает коронавирус

Американские ученые установили, что коронавирус COVID-19 менее устойчив в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном.

Как передает Report, об этом заявил в ночь на 24 апреля президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"День ото дня мы все больше узнаем об этом противнике. Ученые из нашего министерства внутренней безопасности представили доклад, в котором говорится о том, как вирус ведет себя при разных температурах, климате, поверхностях", - заявил он на брифинге для журналистов.

"Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже - в теплой и влажной", - сказал Трамп.

Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам американский лидер.

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