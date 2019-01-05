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    Трамп рассказал, почему демократы пытаются добиться его импичмента

    Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы пытаются добиться его импичмента только из-за предстоящих в 2020 году выборов

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы пытаются добиться его импичмента только из-за предстоящих в 2020 году выборов, в которых «они не победят».

    Как передаёт Report, об этом Трамп написал в Twitter.

    «Они хотят добиться импичмента, потому что знают, что не смогут победить в 2020 году, слишком большой успех!» — заявил Трамп.

    Президент также подверг сомнению вероятность импичмента президента, который «выиграл, пожалуй, величайшие выборы за всё время и «не сделал ничего плохого».

    Ранее лидер демократов в палате представителей Нэнси Пэлоси заявила, что возможность импичмента президента США Дональда Трампа не исключена.

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