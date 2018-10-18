Трамп рассказал о запросе у Турции данных по пропавшему журналисту

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона запросила у Турции данные по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Кашикчи.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

«Трамп сказал, что США запросили у Турции аудио и видео относительно пропавшего журналиста, «если подобное существует», — пишет агентство. Ранее стало известно, что Трамп обсудил с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом расследование исчезновения Кашикчи.